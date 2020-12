Salvetti (sindaco Livorno): “Ghirelli ce la sta mettendo tutta per salvare il club” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il sindaco di Livorno Luca Salvetti si è pronunciato sulla crisi societaria che sta attraversando il club amaranto ai microfoni di TeleCentre2: “Ieri ho convocato una videoconferenza tra Navarra, Spinelli e il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ma è altrettanto vero che non conosco gli sviluppi di eventuali trattative intercorse tra i due soci. A pochi giorni dalla scadenza che potrebbe decidere, in negativo, il futuro del Livorno Calcio mi sono sentito in dovere, per quel che mi è possibile, di fare la mia parte affinché la società esca da questo impasse. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il presidente Ghirelli che effettivamente ha preso a cuore la situazione della società e ce la sta davvero mettendo tutta per salvare il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) IldiLucasi è pronunciato sulla crisi societaria che sta attraversando il club amaranto ai microfoni di TeleCentre2: “Ieri ho convocato una videoconferenza tra Navarra, Spinelli e il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ma è altrettanto vero che non conosco gli sviluppi di eventuali trattative intercorse tra i due soci. A pochi giorni dalla scadenza che potrebbe decidere, in negativo, il futuro delCalcio mi sono sentito in dovere, per quel che mi è possibile, di fare la mia parte affinché la società esca da questo impasse. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il presidente Ghirelli che effettivamente ha preso a cuore la situazione della società e ce la sta davveroperil ...

TirrenoLivorno : Si è celebrata il 10 dicembre e dura otto giorni - NewsTuttoC : Buone feste a chi? Livorno è al passo d'addio. Un appello al sindaco Salvetti. La B vuole la riforma, ma non può de… - TirrenoLivorno : Alla cerimonia il sindaco Luca Salvetti: 'Si chiude un anno difficile e vogliamo dare un supporto anche morale alle… - labrosport : RT @TirrenoLivorno: ?? IL BILANCIO. La soddisfazione dell sindaco Luca Salvetti per aver restituito l’impianto alla pallacanestro: «La spera… - TirrenoLivorno : ?? IL BILANCIO. La soddisfazione dell sindaco Luca Salvetti per aver restituito l’impianto alla pallacanestro: «La s… -