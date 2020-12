Salernitana, giornata no al ‘Rigamonti’: il Brescia cala il tris, la capolista va ko (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBrescia- Cade la capolista, e ci può stare. La Salernitana di Fabrizio Castori perde a Brescia con un netto 3 a 1 che riporta con i piedi a terra la truppa granata. L’esordio di Davide Dionigi sulla panchina lombarda è un mix di cose belle: gara di qualità, tre gol, tre punti ed un cambio di rotta netto rispetto al suo predecessore Dieguito Lopez. Se il Brescia fa diversi passi avanti, i campani fanno il percorso inverso. La Salernitana paga un impatto sul match disastroso (rete al 3? di e miracolo di Belec) ed una ripresa troppo timida e non confacente ad una battistrada. In mezz’ora gli ospiti beccano gol da De Looi (in girata su azione d’angolo) dopo nemmeno 200 secondi, Belec compie due miracoli, Sabelli coglie un palo e Spalek fa il bis di testa dopo una ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti- Cade la, e ci può stare. Ladi Fabrizio Castori perde acon un netto 3 a 1 che riporta con i piedi a terra la truppa granata. L’esordio di Davide Dionigi sulla panchina lombarda è un mix di cose belle: gara di qualità, tre gol, tre punti ed un cambio di rotta netto rispetto al suo predecessore Dieguito Lopez. Se ilfa diversi passi avanti, i campani fanno il percorso inverso. Lapaga un impatto sul match disastroso (rete al 3? di e miracolo di Belec) ed una ripresa troppo timida e non confacente ad una battistrada. In mezz’ora gli ospiti beccano gol da De Looi (in girata su azione d’angolo) dopo nemmeno 200 secondi, Belec compie due miracoli, Sabelli coglie un palo e Spalek fa il bis di testa dopo una ...

