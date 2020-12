Sabato Shopping: i consigli per il 12 dicembre (Di sabato 12 dicembre 2020) Mancano meno di due settimane a Natale, ma quest’anno l’atmosfera che si respira non è certo quella gioiosa degli anni passati. La normalità a cui ci stavamo lentamente abituando solo qualche mese fa è tornata a essere minacciata dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni. Ma non è tempo di recriminazioni, è il momento di seguire le regole e stare sempre all’erta. E magari, concedersi qualche sfizio. La voglia di una bella dose di shopping per rinfrescare il guardaroba con qualcosa di nuovo o comprare qualche regalo per tempo, magari comodamente dal divano di casa, è più forte che mai. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online. Leggi su vanityfair (Di sabato 12 dicembre 2020) Mancano meno di due settimane a Natale, ma quest’anno l’atmosfera che si respira non è certo quella gioiosa degli anni passati. La normalità a cui ci stavamo lentamente abituando solo qualche mese fa è tornata a essere minacciata dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni. Ma non è tempo di recriminazioni, è il momento di seguire le regole e stare sempre all’erta. E magari, concedersi qualche sfizio. La voglia di una bella dose di shopping per rinfrescare il guardaroba con qualcosa di nuovo o comprare qualche regalo per tempo, magari comodamente dal divano di casa, è più forte che mai. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online.

stebenci : Domenica corro dai miei. Sarà um pranzo Santa Lucia/Natale/Befana perché poi non ci vedremo più. #Lombardia… - 7hillsgospel : Domani e sabato 19 saremo in via del Babuino e via Margutta per accompagnarvi nel vostro shopping natalizio!… - oggicronacaal : Sosta gratis a Novi Ligure per lo shopping natalizio a partire da Sabato - comunebra : ??Fino a inizio gennaio “zona blu” sospesa il sabato: è quanto ha deciso la Giunta comunale di Bra, sentite le asso… - LorenaLVilla : @GerosaLorenzo @FontanaPres Lo fanno per trattenere in catene le “orde dei milanesi”. Vuoi mai che al sabato vadano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Shopping Shopping natalizio, allungato l'orario del mercato del sabato RavennaToday Sabato Shopping: i consigli per il 12 dicembre

I maglioni preziosi, i gioielli simbolici e le sneaker iconiche. Sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per questo weekend ...

"Speciale Maradona", in edicola sabato 12 dicembre con il Corriere dello Sport

Storie ed emozioni da sfogliare, mostrare ai più giovani e conservare. Per sempre. Lo speciale, stampato nel formato grande - originale degli anni '80 - sarà un vero e proprio cimelio per collezionist ...

I maglioni preziosi, i gioielli simbolici e le sneaker iconiche. Sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per questo weekend ...Storie ed emozioni da sfogliare, mostrare ai più giovani e conservare. Per sempre. Lo speciale, stampato nel formato grande - originale degli anni '80 - sarà un vero e proprio cimelio per collezionist ...