Roma, nuova maxi-rissa tra giovani dopo il Pincio: 10 fermati (Di sabato 12 dicembre 2020) dopo quella del Pincio, nuova rissa al Centro di Roma. È accaduto a villa Borghese nei pressi di piazza di Siena. Dalle prime informazioni, sembra che due gruppi di giovani si siano... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 12 dicembre 2020)quella delal Centro di. È accaduto a villa Borghese nei pressi di piazza di Siena. Dalle prime informazioni, sembra che due gruppi disi siano...

andreabettini : Cosa accomuna eccezionali scoperte archeologiche a Roma, a Volterra e in Egitto? L'impiego di nuove sorprendenti te… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio inaugura con i Ministri della cultura @BendoudaMalika e dell’Istruzione @EducAlgerie la nu… - albertoangela : A #PassaggioANordOvest, oggi alle 11.25 su @RaiUno, andremo nella basilica di San Pietro in Vincoli, a #Roma, per a… - HuffPostItalia : Nuova rissa a Roma, 10 ragazzi fermati - Ferrucciodb : RT @ilmessaggeroit: #roma, nuova maxi-#rissa tra giovani dopo il Pincio: 10 fermati -