Roma Festa abusiva con musica e schiamazzi a due passi dalla Questura | multate 17 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020)a tutto volume ein pieno centro a, ma non si sono resi conto che a pochi metri c’erano i poliziotti. Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto da Massimo Improta, in servizio per il controllo dell’area adiacente la, all’altezza di via Nazionale, sono stati richiamati da urla,ad alto volume. Contattata la sala operativa, in loro ausilio, sono state inviate altre due volanti di cui una appartenente al commissariato Viminale per accertare cosa stesse accadendo. Leggi anche: Fa il bagno nelle fontane di: ‘caccia’ al docciatore seriale Localizzato l’appartamento da dove proveniva la, i poliziotti ...