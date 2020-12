Roma, continuano le maxi-risse: fermati minorenni (Di sabato 12 dicembre 2020) A Roma continuano le maxi-risse. Oggi, a piazza Siena a Villa Borghese, due gruppi di ragazzi si sono fronteggiati, fermati in tempo dalle forze dell’ordine che li hanno identificati e riconsegnati alle famiglia: il più “grande” ha 14 anni. Il fatto Il fatto è avvenuto intorno alle ore 13:00 e secondo una prima ricostruzione i ragazzi risiederebbero nel quartiere Trieste. fermati, 10 di loro sono stati trasportati in questura da un pullman scortato, per poi essere riconsegnati ai genitori. Sono inoltre stati sequestrati i cellulari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Atac è intervenuta chiudendo momentaneamente le fermate della metro A Spagna e Flaminio, poiché nella maxi rissa della scorsa settimana i ragazzi coinvolti si erano ridati appuntamento al Pincio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 dicembre 2020) Ale. Oggi, a piazza Siena a Villa Borghese, due gruppi di ragazzi si sono fronteggiati,in tempo dalle forze dell’ordine che li hanno identificati e riconsegnati alle famiglia: il più “grande” ha 14 anni. Il fatto Il fatto è avvenuto intorno alle ore 13:00 e secondo una prima ricostruzione i ragazzi risiederebbero nel quartiere Trieste., 10 di loro sono stati trasportati in questura da un pullman scortato, per poi essere riconsegnati ai genitori. Sono inoltre stati sequestrati i cellulari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Atac è intervenuta chiudendo momentaneamente le fermate della metro A Spagna e Flaminio, poiché nellarissa della scorsa settimana i ragazzi coinvolti si erano ridati appuntamento al Pincio ...

Eurosport_IT : 6 italiane su 7 continuano il viaggio in Europa ?????? ?? Juventus (CL) ?? Atalanta (CL) ?? Lazio (CL) ?? Inter (CL) ?? Mi… - CorriereCitta : Roma, continuano le maxi-risse: fermati minorenni - francesco_ienna : @MalkiZadeq Papato di origine Pagana ( storia ). Paolo è stato mandato a Roma e non Pietro, e le ossa di Pietro si… - sprto : Ottimo lavoro di procura di Roma, comunque. Gli unici accenni di collaborazione del regime del Cairo si sono visti… - impenetralia : 12 dicembre in piazza al centro di Roma contro lo stato stragista. Cori e battiture per far sentire la voce di chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma continuano Roma, continuano i controlli della Polizia nell'area del Tridente e del quartiere Prati - Italia Agenzia ANSA Autismo, tornano le pillole Oisma: martedì focus sulla plasticità cerebrale

ROMA - Continuano le pillole 'social' di Oisma (Osservatorio italiano studio e monitoraggio autismo): gli incontri digitali per diffondere le buone prassi e la conoscenza non solo sui disturbi dello s ...

Quinto anniversario Climate ambition summit, Conte: “Necessario invertire la rotta per salvare il pianeta”

Roma, 12 Dicembre - "Il mondo continua ad affrontare l'aumento delle emissioni e della temperatura globali a un ritmo allarmante", "tuttavia, di fronte a questa enorme sfida abbiamo l'opportunità di c ...

ROMA - Continuano le pillole 'social' di Oisma (Osservatorio italiano studio e monitoraggio autismo): gli incontri digitali per diffondere le buone prassi e la conoscenza non solo sui disturbi dello s ...Roma, 12 Dicembre - "Il mondo continua ad affrontare l'aumento delle emissioni e della temperatura globali a un ritmo allarmante", "tuttavia, di fronte a questa enorme sfida abbiamo l'opportunità di c ...