Rita Rusic su Vittorio Cecchi Gori: 'Era diventato molto aggressivo e poi mi ha tolto tutto' (Di sabato 12 dicembre 2020) Rita Rusic di nuovo ai ferri corti con Vittorio Cecchi Gori. L'ex moglie del produttore cinematografico ha di nuovo interrotto i rapporti col suo ex marito e a 'Verissimo' rivela alcuni dei motivi che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020)di nuovo ai ferri corti con. L'ex moglie del produttore cinematografico ha di nuovo interrotto i rapporti col suo ex marito e a 'Verissimo' rivela alcuni dei motivi che ...

Francym97 : RT @salvatrash1: Rita Rusic un'altra concorrente che l'Italia non ha mai meritato. #Verissimo - Bebbe___ : RT @salvatrash1: Rita Rusic un'altra concorrente che l'Italia non ha mai meritato. #Verissimo - thegreatlio18 : RT @salvatrash1: Rita Rusic un'altra concorrente che l'Italia non ha mai meritato. #Verissimo - Notiziedi_it : Rita Rusic a Verissimo: “Nei momenti drammatici può succedere di tutto” | Video Mediaset - Methamorphose30 : RT @AgoCannella: Rita Rusic esempio di vita Bellissima intervista. Grazie Silvia #Verissimo -