Rita Rusic contro Cecchi Gori a Verissimo: “Mi ha tolto tutto, divorzio a zero euro” (Di sabato 12 dicembre 2020) Rita Rusic è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, soffermandosi inevitabilmente sul rapporto con l’ex marito non proprio idilliaco L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il programma seguitissimo del sabato pomeriggio che racconta le storie dei vari personaggi dello spettacolo e della televisione. Oggi è toccata L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 dicembre 2020)è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, soffermandosi inevitabilmente sul rapporto con l’ex marito non proprio idilliaco L’ex moglie di Vittorioè stata ospite di Silvia Toffanin a. Il programma seguitissimo del sabato pomeriggio che racconta le storie dei vari personaggi dello spettacolo e della televisione. Oggi è toccata L'articolo proviene da Leggilo.org.

PieriGiulia : #verissimo non sopporto Rita Rusic, cambio canale. - margotsbullock : RT @salvatrash1: Rita Rusic un'altra concorrente che l'Italia non ha mai meritato. #Verissimo - margotsbullock : Rita Rusic a #Verissimo per ricordarvi i peccati dell'anno scorso - Ggmar00 : RT @salvatrash1: Rita Rusic un'altra concorrente che l'Italia non ha mai meritato. #Verissimo - salvatrash1 : Rita Rusic un'altra concorrente che l'Italia non ha mai meritato. #Verissimo -