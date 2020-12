Rissa continua | da Roma a Venezia la ' moda' dei sabato violenti impazza fra gli adolescenti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) Risse trae a. Nella capitale succede per il secondoconsecutivo. Questa volta è accaduto a villa Borghese, nei pressi di piazza di Siena. Dalle prime informazioni, sembra che due gruppi di giovani si siano fronteggiati e picchiati. Al momento ci sono 10 fermati. La loro posizione è al vaglio. A intervenire la polizia durante i servizi di vigilanza predisposti in centro.scorso al Pincio, sempre nell’area di Villa Borghese, c’era stata un’altrain cui sono stati coinvolti alcuni minorenni. Scenario simile nel capoluogo veneto. Una quarantina diè stata protagonista questa sera in campo Bella Vienna, alle spalle di Rialto, di una maxi. Sul posto sta operando la Polizia Municipale. Secondo ...