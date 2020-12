Ricomincio da RaiTre, Stefano Massini e Andrea Delogu portano il teatro in tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Ricomincio da RaiTre sabato 12 dicembre con Andrea Delogue e Stefano Massini uno spazio dedicato al teatro e allo spettacolo dal vivo La pandemia ha fermato ogni forma di spettacolo dal vivo, la cultura soffre queste chiusure forzate e Rai 3 prova a mostrarsi Servizio Pubblico con 4 prime serate dal 12 dicembre pensate per sostenere e dare la possibilità di esibirsi a moltissime realtà dello spettacolo dal vivo bloccato dal lockdown: “Ricomincio da RaiTre”. Il programma nasce proprio da un’idea della rete per dare una risposta alla terribile situazione in cui si trova il mondo dello spettacolo migliaia di operatori del settore rimasti senza lavoro, un flusso di arte interrotto, consuetudini e centri di arricchimento culturale ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 12 dicembre 2020)dasabato 12 dicembre cone euno spazio dedicato ale allo spettacolo dal vivo La pandemia ha fermato ogni forma di spettacolo dal vivo, la cultura soffre queste chiusure forzate e Rai 3 prova a mostrarsi Servizio Pubblico con 4 prime serate dal 12 dicembre pensate per sostenere e dare la possibilità di esibirsi a moltissime realtà dello spettacolo dal vivo bloccato dal lockdown: “da”. Il programma nasce proprio da un’idea della rete per dare una risposta alla terribile situazione in cui si trova il mondo dello spettacolo migliaia di operatori del settore rimasti senza lavoro, un flusso di arte interrotto, consuetudini e centri di arricchimento culturale ...

