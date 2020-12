Ricatti emotivi: come riconoscerli e liberarsi da questa trappola (Di sabato 12 dicembre 2020) Ci sono situazioni e rapporti che viviamo, nel corso della nostra vita, che sono tutt’altro che semplici e felici. Relazioni che più che donarci quella pace e quella serenità che ricerchiamo a tutti i costi, ci regalano un’infinità di angosce, problemi e paranoie. E noi lo sappiamo, in qualche modo che la presenza di determinate persone ci affatica, ci annulla e ci spegne, tuttavia non riusciamo ad allontanarci né ad allontanarle. È forse colpa del cuore e sei sentimenti che ci legano a quelle persone e che non ci consentono di distaccarci? Probabile, tuttavia nella maggior parte delle volte restiamo ancorate a questi rapporti perché siamo vittime di un ricatto emotivo, senza neanche rendercene conto. Una trappola che non fa sconti a nessuno e che ha un prezzo troppo alto da pagare perché le conseguenze sono solo di chi è vittima di questa minaccia, ... Leggi su dilei (Di sabato 12 dicembre 2020) Ci sono situazioni e rapporti che viviamo, nel corso della nostra vita, che sono tutt’altro che semplici e felici. Relazioni che più che donarci quella pace e quella serenità che ricerchiamo a tutti i costi, ci regalano un’infinità di angosce, problemi e paranoie. E noi lo sappiamo, in qualche modo che la presenza di determinate persone ci affatica, ci annulla e ci spegne, tuttavia non riusciamo ad allontanarci né ad allontanarle. È forse colpa del cuore e sei sentimenti che ci legano a quelle persone e che non ci consentono di distaccarci? Probabile, tuttavia nella maggior parte delle volte restiamo ancorate a questi rapporti perché siamo vittime di un ricatto emotivo, senza neanche rendercene conto. Unache non fa sconti a nessuno e che ha un prezzo troppo alto da pagare perché le conseguenze sono solo di chi è vittima diminaccia, ...

Segnoditerra1 : I ricatti emotivi. I ricatti che tu vorresti una cosa e gli altri invece ti fanno sentire in colpa. - spadavigile : Cara Alba, in questo caso non è l’amore a vincere, ma il tuo egoismo e i tuoi ricatti emotivi. Mi spiace per France… - santanaslam : Con mia madre abbiamo questo problema in generale, esagera su tutto, è melodrammatica, non ammette mai di non aver… - serperuta : @ontherisingmoon Allucinante Ricatti emotivi come se piovesse - g_l_s_1 : infatti. Si chiamano ricatti emotivi. purtroppo #gfvip @R_Ana87 @francescapucca -

Se c’è una cosa che quest’anno abbastanza crudele sta facendo, è specializzarci nei ricatti emotivi. Siamo sempre stati piuttosto vocati (è un’epoca in cui si piange in tv con la disinvoltura con cui ...

Se c'è una cosa che quest'anno abbastanza crudele sta facendo, è specializzarci nei ricatti emotivi. Siamo sempre stati piuttosto vocati (è un'epoca in cui si piange in tv con la disinvoltura con cui ...