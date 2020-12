Rialzo o ribasso? Previsione dei prezzi di Bitcoin Cash (BCH) per dicembre (Di sabato 12 dicembre 2020) La seconda settimana di dicembre 2020 è stata molto negativa per il mercato delle criptovalute: Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash e Ripple guidano questa tendenza, registrando i maggiori ribassi. Il prezzo di Bitcoin Cash ha subito una delle maggiori perdite sul mercato crypto e in meno di tre settimane il prezzo di BCH si è indebolito da 370 a 256 dollari. Analisi fondamentale: Bitcoin Cash è ancora una criptovaluta molto rischiosa Il mercato delle criptovalute sta perdendo terreno questa settimana di trading, ma il “trend rialzista” rimane ancora molto forte. Il sell-off in corso che circonda le criptovalute ha pesato su Bitcoin Cash e il prezzo di BCH viene scambiato molto vicino all’attuale livello di supporto ... Leggi su invezz (Di sabato 12 dicembre 2020) La seconda settimana di2020 è stata molto negativa per il mercato delle criptovalute: Ethereum,e Ripple guidano questa tendenza, registrando i maggiori ribassi. Il prezzo diha subito una delle maggiori perdite sul mercato crypto e in meno di tre settimane il prezzo di BCH si è indebolito da 370 a 256 dollari. Analisi fondamentale:è ancora una criptovaluta molto rischiosa Il mercato delle criptovalute sta perdendo terreno questa settimana di trading, ma il “trend rialzista” rimane ancora molto forte. Il sell-off in corso che circonda le criptovalute ha pesato sue il prezzo di BCH viene scambiato molto vicino all’attuale livello di supporto ...

ostvest : @meprohibeat @BehemotWoland @Th_Dm4570 @Zancolupenterzo @Forchielli Io non mi scandalizzo proprio di niente. E non… - PaoloLuraschi : implicazioni di un 'euro forte' rispetto possibili implicazioni per le prospettive di inflazione nel medio termine.… - aureaoperatore1 : Il prezzo dell'oro ha continuato la sua corsa al ribasso ed è sceso di oltre 30 $, vicino al -2%. Prima ha testato… - IlVal_79 : @NonFarcela Penso siano 2 motivi plausibili, quello che non capisco é a chi giova drogare i dati al rialzo. Capirei al ribasso... -

Ultime Notizie dalla rete : Rialzo ribasso Pil, Bankitalia raffredda le aspettative sulla ripresa: rivista al ribasso la stima per il, 2021 la Repubblica Ftse Mib: ribasso durerà ancora. Banco BPM, Bper e STM buy?

Il Ftse Mib andrà ad esplorare supporti più bassi prima di avviare un recupero: ecco i target di questa correzione secondo Alessandro Cocco.

MONDO - Cannabis legale. Quanto poco costerà nel prossimo futuro?

Il costo della cannabis ha oscillato nel corso degli anni. Per molti decenni il fiore di cannabis standard che era disponibile nella maggior parte del mondo ha avuto origine nei paesi del terzo mondo, ...

Il Ftse Mib andrà ad esplorare supporti più bassi prima di avviare un recupero: ecco i target di questa correzione secondo Alessandro Cocco.Il costo della cannabis ha oscillato nel corso degli anni. Per molti decenni il fiore di cannabis standard che era disponibile nella maggior parte del mondo ha avuto origine nei paesi del terzo mondo, ...