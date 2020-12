Revenge porn | denunciata amante di un ex calciatore di serie A

(Di sabato 12 dicembre 2020) L’di un exdel Sassuolo ha inviato i loro video intimi alla moglie di lui. Perché? Per soddisfare la propria sete di vendetta. La ragazza è stataper. L’invia i video intimi alla moglie di lui per vendicarsi Stando a quanto ricostruito finora dalla Procura di Modena, la storia extraconiugale tra l’exdel Sassuolo ed una 25enne risalirebbe all’estate del 2019. Un anno fa, l’uomo in questione giocava inA, ed aveva già una famiglia: una moglie e dei figli. L’del, avendo maldigerito la decisione dell’uomo di lasciarla, ha voluto vendicarsi in un modo che ormai è piuttosto usuale: facendo recapitare alla coniuge i video in cui poteva ...

