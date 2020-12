Repubblica: oggi Quagliarella e Ferrero in visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli (Di sabato 12 dicembre 2020) Come ha fatto qualche settimana fa Bruno Conti, per la Roma, oggi anche il bomber della Sampdoria, Fabio Quagliarella andrà ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Maradona davanti al murale di via De Deo. Lo scrive Repubblica Genova. Quagliarella sarà accompagnato dal presidente Ferrero. “Intanto oggi pomeriggio in compagnia del presidente Massimo Ferrero si recherà nei Quartieri Spagnoli, per rendere omaggio a quello che è diventato il santuario Maradona, il luogo dove il fuoriclasse argentino è ricordato e dove già si sono inginocchiati i giocatori della Roma. Assieme al presidente omaggerà un mito, che ha segnato la sua infanzia e del quale, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) Come ha fatto qualche settimana fa Bruno Conti, per la Roma,anche il bomber della Sampdoria, Fabioandrà aiper rendere omaggio adavanti aldi via De Deo. Lo scriveGenova.sarà accompagnato dal presidente. “Intantopomeriggio in compagnia del presidente Massimosi recherà nei, per rendere omaggio a quello che è diventato il santuario, il luogo dove il fuoriclasse argentino è ricordato e dove già si sono inginocchiati i giocatori della Roma. Assieme al presidente omaggerà un mito, che ha segnato la sua infanzia e del quale, ...

