Renzi vuole nuove elezioni ma i suoi parlamentari si oppongono: " Se si va al voto, scompariamo"

L'ex Premier Matteo Renzi sembra puntare dritto alla sostituzione dell'attuale primo ministro Giuseppe Conte. Ma nuove elezioni metterebbero a tappeto il suo partito che rischierebbe di scomparire dalla scena politica. L'ex Premier – e attuale leader di Italia Viva – Matteo Renzi non cede e prosegue nel suo braccio di ferro contro il premier Giuseppe

