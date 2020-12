Regina Elisabetta: all’asta le sue cartoline natalizie (Di sabato 12 dicembre 2020) Le cartoline di Natale dei royal europei sfoglia la gallery Ogni anno a dicembre, la Regina Elisabetta e il marito Filippo ne firmano circa 750, destinate a parenti stretti e lontani, conoscenti e servitù. E ora una rara collezione di cartoline natalizie inviate dalla sovrana a un fedele membro della servitù della tenuta di Sandringham – dove, a parte quest’anno, i Windsor trascorrono le festività – saranno vendute all’asta. L’evento si svolgerà sabato 12 dicembre, presso la casa d’aste britannica Rowley. ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Ledi Natale dei royal europei sfoglia la gallery Ogni anno a dicembre, lae il marito Filippo ne firmano circa 750, destinate a parenti stretti e lontani, conoscenti e servitù. E ora una rara collezione diinviate dalla sovrana a un fedele membro della servitù della tenuta di Sandringham – dove, a parte quest’anno, i Windsor trascorrono le festività – saranno vendute. L’evento si svolgerà sabato 12 dicembre, presso la casa d’aste britannica Rowley. ...

