Recovery fund, Bellanova “Conte rispetti costituzione” (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Conte deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del Consiglio nemmeno il potere di rimuovere i ministri si immagini se si può permettere di rimuovere funzioni pubbliche”. Ad affermarlo la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, a Rainews24. “Conte – aggiunge – è un tecnico prestato alla politica, e sa che da presidente del Consiglio di una maggioranza ha il dovere di tenere in equilibrio questa maggioranza. La nostra posizione è quella che dice che ci sono problemi, che non si può andare avanti con bonus e cassa integrazione; a marzo si scoprirà che si saranno persi centinaia di migliaia di posti di lavoro, noi dobbiamo porci il problema di come intervenire sull'economia e sul lavoro”. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del Consiglio nemmeno il potere di rimuovere i ministri si immagini se si può permettere di rimuovere funzioni pubbliche”. Ad affermarlo la ministra dell'Agricoltura, Teresa, a Rainews24.– aggiunge – è un tecnico prestato alla politica, e sa che da presidente del Consiglio di una maggioranza ha il dovere di tenere in equilibrio questa maggioranza. La nostra posizione è quella che dice che ci sono problemi, che non si può andare avanti con bonus e cassa integrazione; a marzo si scoprirà che si saranno persi centinaia di migliaia di posti di lavoro, noi dobbiamo porci il problema di come intervenire sull'economia e sul lavoro”. (ITALPRESS).

borghi_claudio : MA... MA... MA... Recovery fund, i conti sui sussidi danno saldo negativo per l'Italia (di A. Del Monaco) - CottarelliCPI : L’accordo sul Recovery Fund è stato trovato, superando l’opposizione di Ungheria e Polonia. La BCE farà altri 500 m… - DaniloToninelli : Cosa vi avevo detto?! Il voto di ieri in Parlamento ha permesso di far crollare il veto sul Recovery Fund degli all… - piero636 : RT @LaVeritaWeb: Il Bullo sceglie «El País» per lanciare l'ennesimo ultimatum al premier sulla governance del Recovery fund. Giuseppi vede… - manu_etoile : RT @Rinaldi_euro: Ma, ma, ma... Recovery fund, i conti sui sussidi danno saldo negativo per l'Italia (di A. Del Monaco) -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Mes e Recovery Fund: cosa sono e differenze QUOTIDIANO.NET Conte e lo "stallo" con Renzi, si allontana la crisi di governo a Natale

Non ci sarà una crisi di governo a Natale. E molto probabilmente non ci sarà neppure dopo. Gli scenari apocalittici disegnati in questi giorni si sono smosciati con l’arrivo ...

Recovery fund, Bellanova “Conte rispetti costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Conte deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del Consiglio nemmeno il potere di rimuovere i ministri si immagini ...

Non ci sarà una crisi di governo a Natale. E molto probabilmente non ci sarà neppure dopo. Gli scenari apocalittici disegnati in questi giorni si sono smosciati con l’arrivo ...ROMA (ITALPRESS) – “Conte deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del Consiglio nemmeno il potere di rimuovere i ministri si immagini ...