**Recovery: Conte, 'non vuoti slogan elettorali ma precisa agenda politica'** (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Il 2021 sarà anche l'anno del Recovery Plan, delle progettualità decisive per il futuro del Paese, quindi rivoluzione green, innovazione, digitalizzazione, investimenti in ricerca e formazione. E poi ancora infrastrutture per una nuova mobilità sostenibile, centralità della salute, attenzione all'inclusione e alla coesione territoriale". Lo ha spiegato Giuseppe Conte nel suo intervento a 'Equologica'. "Non si tratta di vuoti slogan elettorali ma di una precisa agenda politica, e la mia azione è sempre stata orientata all'impegno nella riduzione del divario delle diseguaglianze sociali, alla creazione di una rete solidale per l'inclusione di tutti. E mi permetto anche di sottolineare che centrale sarà anche nel G20 il tema l'ho già ripetuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Il 2021 sarà anche l'anno del Recovery Plan, delle progettualità decisive per il futuro del Paese, quindi rivoluzione green, innovazione, digitalizzazione, investimenti in ricerca e formazione. E poi ancora infrastrutture per una nuova mobilità sostenibile, centralità della salute, attenzione all'inclusione e alla coesione territoriale". Lo ha spiegato Giuseppenel suo intervento a 'Equologica'. "Non si tratta dima di una, e la mia azione è sempre stata orientata all'impegno nella riduzione del divario delle diseguaglianze sociali, alla creazione di una rete solidale per l'inclusione di tutti. E mi permetto anche di sottolineare che centrale sarà anche nel G20 il tema l'ho già ripetuto ...

Ettore_Rosato : La crisi corre con le gambe di Conte, non quelle di Italia Viva. Abbiamo stoppato un’operazione molto pericolosa pe… - ManlioDS : Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia d… - fattoquotidiano : Recovery fund, Conte: “Ci confronteremo con le singole forze politiche, capiremo cosa nascondono le critiche” - Blackskorpion4 : RT @martinoloiacono: **RECOVERY: CONTE, 'NON VUOTI SLOGAN ELETTORALI MA PRECISA AGENDA POLITICA'** = L’avvocato del popolo, regista degli… - martinoloiacono : **RECOVERY: CONTE, 'NON VUOTI SLOGAN ELETTORALI MA PRECISA AGENDA POLITICA'** = L’avvocato del popolo, regista deg… -