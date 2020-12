**Recovery: Conte, 'non vuoti slogan elettorali ma precisa agenda politica'** (Di sabato 12 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) su Notizie.it.

Ettore_Rosato : La crisi corre con le gambe di Conte, non quelle di Italia Viva. Abbiamo stoppato un’operazione molto pericolosa pe… - ManlioDS : Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia d… - fattoquotidiano : Recovery fund, Conte: “Ci confronteremo con le singole forze politiche, capiremo cosa nascondono le critiche” - OttaviDeborah : RT @ManlioDS: Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia di far cade… - TV7Benevento : **Recovery: Conte, 'non vuoti slogan elettorali ma precisa agenda politica'**... -