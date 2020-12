Real Madrid-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali (Di sabato 12 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il derby di Madrid, valido per la tredicesima giornata di Liga. Il calcio d’inizio è alle 21.00: Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicious Jr. All. Zidane Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Herrera, Koke, Carrasco; Joao Felix, Suarez. All. Simeone. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il derby di, valido per la tredicesima giornata di Liga. Il calcio d’inizio è alle 21.00:(4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicious Jr. All. Zidane(4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Herrera, Koke, Carrasco; Joao Felix, Suarez. All. Simeone. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

