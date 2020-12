Rapina ed estorsione, arrestato un 60enne destinatario di un ordine di carcerazione (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 60enne della provincia di Napoli, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Napoli per i reati di “Rapina” e “estorsione”. È stato fermato ieri sera nel capoluogo irpino dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale. L’uomo non ha opposto alcuna resistenza al controllo. Condotto in Caserma, successivamente alla notifica del provvedimento restrittivo l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai militari ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto undella provincia di Napoli, colpito da undiemesso dalla Corte d’Appello di Napoli per i reati di “” e “”. È stato fermato ieri sera nel capoluogo irpino dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale. L’uomo non ha opposto alcuna resistenza al controllo. Condotto in Caserma, successivamente alla notifica del provvedimento restrittivo l’è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai militari ...

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 60enne della provincia di Napoli, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Napoli per i reati di "Rapin ...

