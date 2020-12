Ranieri: “Maradona è stato l’anima di Napoli, bello avergli intitolato lo stadio” (Di sabato 12 dicembre 2020) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha presentato la partita col Napoli in conferenza stampa. Il fatto che si sia deciso di dedicare lo stadio a Diego Armando Maradona è una cosa molto bella. È stato un campione straordinario, ma è stato anche l’anima di Napoli. Il Napoli ha perso solo la partita a tavolino con la Juventus e quella con il Milan. Parliamo di un’ottima squadra, compatta, con buone geometrie e il carattere di Gattuso. Loro sono rapidi e veloci, hanno tanta qualità, soprattutto davanti. Quindi serviranno spirito di sacrificio e passione, perché dobbiamo fare punti. La concentrazione deve essere massima. Soprattutto ora che si gioca ogni tre giorni. Lo abbiamo fatto l’anno scorso e lo dobbiamo fare pure quest’anno Paolo Rossi? Il pensiero va ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha presentato la partita colin conferenza stampa. Il fatto che si sia deciso di dedicare lo stadio a Diego Armando Maradona è una cosa molto bella. Èun campione straordinario, ma èanchedi. Ilha perso solo la partita a tavolino con la Juventus e quella con il Milan. Parliamo di un’ottima squadra, compatta, con buone geometrie e il carattere di Gattuso. Loro sono rapidi e veloci, hanno tanta qualità, soprattutto davanti. Quindi serviranno spirito di sacrificio e passione, perché dobbiamo fare punti. La concentrazione deve essere massima. Soprattutto ora che si gioca ogni tre giorni. Lo abbiamo fatto l’anno scorso e lo dobbiamo fare pure quest’anno Paolo Rossi? Il pensiero va ...

