Quirinale: Salvini, 'Elezioni capo Stato? Senza Lega e centrodestra non si va da nessuna parte' (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "Non fatemi fare preventivi su quello che accadrà nel febbraio 2022, io posso solo augurarmi da italiano e da leader dell'opposizione, e per questo lavorerò, che non si trascini un governo fermo e litigioso in un parlamento fermo e litigioso fino al febbraio 2022 per condizionare le Elezioni del Presidente della Repubblica". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa a Catania rispondendo a una domanda sul Quirinale. "Io poi ho alcune idee in testa- dice- è chiaro che il prossimo presidente della Repubblica, nuovo o vecchio che sia, dovrà essere il Presidente di tutti. Quindi mi spiace che qualcuno in casa del Pd o in casa di Renzi parli del Quirinale come casa sua e affare di partito, ma febbraio 2022 è troppo lontano". E alla domanda a cosa si riferisce quando parla di "alcune idee"

