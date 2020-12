Qualifiche F1 GP Abu Dhabi 2020, Verstappen conquista l’ultima pole della stagione (Di sabato 12 dicembre 2020) Max Verstappen porta a casa l’ultima pole della stagione sul circuito di Yas Marina, secondo Bottas e terzo Hamilton. Ottima la qualifica per le due McLaren che si piazzano in quarta e sesta posizione. Male la Ferrari di Vettel esclusa in Q2, Leclerc chiude in nona posizione ma partirà in dodicesima, il monegasco è stato punito con tre posizioni in meno a causa dell’incidente durante il GP del Sakhir di domenica scorsa. Qualifiche F1 GP Abu Dhabi 2020 – Q1 Semaforo verde sul circuito di Yas Marina, Russell è il primo a scendere in pista seguito dalle due Haas, ricordiamo che Lewis Hamilton è tornato per l’ultimo GP di stagione e Russell è tornato al volante della Williams. Il primo miglior tempo è quello di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Maxporta a casasul circuito di Yas Marina, secondo Bottas e terzo Hamilton. Ottima la qualifica per le due McLaren che si piazzano in quarta e sesta posizione. Male la Ferrari di Vettel esclusa in Q2, Leclerc chiude in nona posizione ma partirà in dodicesima, il monegasco è stato punito con tre posizioni in meno a causa dell’incidente durante il GP del Sakhir di domenica scorsa.F1 GP Abu– Q1 Semaforo verde sul circuito di Yas Marina, Russell è il primo a scendere in pista seguito dalle due Haas, ricordiamo che Lewis Hamilton è tornato per l’ultimo GP die Russell è tornato al volanteWilliams. Il primo miglior tempo è quello di ...

