Qatar 2022, il mondiale della corruzione nell'inchiesta di 'Domani' (Di sabato 12 dicembre 2020) A due anni dal via sono tantissimi i sospetti di corruzione e le intricate vicende politiche che aleggiano sulla più grande manifestazione calcistica del mondo. Qatar 2022 è definito da Pippo Russo 'Il mondiale più nero', il giornalista ha condotto un'accurata indagine per la testata 'Domani'. Innanzitutto si parla dello stratega di Qatar 2022 Mohammed Bin Hammam, imprenditore petrolifero ed ex dirigente sportivo che nei suoi giorni di gloria è stato il pezzo da novanta del calcio asiatico. Presidente della federcalcio Qatariota nel 1992, membro del Comitato Esecutivo Fifa soltanto quattro anni dopo e Presidente dell'Asian Confederation Football (AFC) dal 2002, è considerato il grande elettore che portò Joseph Blatter a trionfare alle ...

