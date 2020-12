Professore per amore: Hugh Grant e quella scena legata a Quattro matrimoni e un funerale (Di sabato 12 dicembre 2020) In Professore per amore c'è una sequenza che collega il film ad una precedente pellicola di Hugh Grant: Quattro matrimoni e un funerale. La scena di Professore per amore in cui il personaggio di Hugh Grant guarda se stesso in un videoclip su Internet è un riferimento diretto ad un altro film in cui ha recitato l'attore britannico: Quattro matrimoni e un funerale. Il video in questione in realtà è il discorso di accettazione tenuto da Grant nel 1995 quando vinse il Golden Globe come miglior attore in una commedia/musical per Quattro matrimoni e un funerale, pellicola del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020) Inperc'è una sequenza che collega il film ad una precedente pellicola die un. Ladiperin cui il personaggio diguarda se stesso in un videoclip su Internet è un riferimento diretto ad un altro film in cui ha recitato l'attore britannico:e un. Il video in questione in realtà è il discorso di accettazione tenuto danel 1995 quando vinse il Golden Globe come miglior attore in una commedia/musical pere un, pellicola del ...

