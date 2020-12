Processo Gregoretti, Salvini: “Ho risparmiato tanti morti in mare”. Toninelli: “Scarica su me responsabilità sue” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il leader della Lega rischia il rinvio a giudizio per sequestro di persona e abuso d’ufficio. Sentita anche l’ex ministra della Difesa Leggi su lastampa (Di sabato 12 dicembre 2020) Il leader della Lega rischia il rinvio a giudizio per sequestro di persona e abuso d’ufficio. Sentita anche l’ex ministra della Difesa

LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - LegaSalvini : PROCESSO GREGORETTI, #SALVINI A CATANIA: 'SONO TRANQUILLO, HO TUTELATO L'INTERESSE NAZIONALE' - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - 971610e : RT @RadioSavana: Processo Gregoretti, ex ministro Toninelli in tribunale Catania recita la parte dello smemorato: 'Non ricordo, è passato t… - tempoweb : Al processo #Gregoretti l'amnesia dell'ex ministro #Toninelli Non riconosce la sua firma -