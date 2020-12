Processo Gregoretti, Matteo Salvini/ Bongiorno: "Per Toninelli ho provato imbarazzo" (Di sabato 12 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sulla seconda udienza del Processo Gregoretti a Catania contro Matteo Salvini: le parole dell'avvocato Bongiorno. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 12 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sulla seconda udienza dela Catania contro: le parole dell'avvocato

LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - Open_gol : Toninelli non ricorda - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - lumeeleonora : RT @RadioSavana: Processo Gregoretti, ex ministro Toninelli in tribunale Catania recita la parte dello smemorato: 'Non ricordo, è passato t… - babyspettri : RT @RadioSavana: Processo Gregoretti, ex ministro Toninelli in tribunale Catania recita la parte dello smemorato: 'Non ricordo, è passato t… -