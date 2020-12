Processo Gregoretti, ecco i tweet di Conte e Toninelli agli atti (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - dall'inviata Elvira Terranova"Anche la Corte di Strasburgo dà ragione al Governo e torto a Sea Watch. Dobbiamo garantire ai migranti viveri, cure e assistenza adeguata. Ed è quello che stiamo facendo. Ma non abbiamo obblighi sullo sbarco. E non li faremo sbarcare finché la Ue non batte un colpo. Avanti così". E' il 29 gennaio del 2019 e l'allora ministro dei Trasporti Danilo Toninelli scrive questo tweet, dopo l'ennesimo braccio di ferro con la nave Sea watch con a bordo centinaia di migranti. Il post, insieme ad altri 'cinguettii' dell' Oggi, nel corso della sua deposizione, come ha poi spiegato la stessa Bongiorno in conferenza stampa, Toninelli avrebbe espresso "molti non ricordo" soprattutto sulla vicenda di un'altra nave, la ong spagnola Open Arms. "Sono stata molto imbarazzata dai suoi non ricordo", ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - dall'inviata Elvira Terranova"Anche la Corte di Strasburgo dà ragione al Governo e torto a Sea Watch. Dobbiamo garantire ai migranti viveri, cure e assistenza adeguata. Ed è quello che stiamo facendo. Ma non abbiamo obblighi sullo sbarco. E non li faremo sbarcare finché la Ue non batte un colpo. Avanti così". E' il 29 gennaio del 2019 e l'allora ministro dei Trasporti Daniloscrive questo, dopo l'ennesimo braccio di ferro con la nave Sea watch con a bordo centinaia di migranti. Il post, insieme ad altri 'cinguettii' dell' Oggi, nel corso della sua deposizione, come ha poi spiegato la stessa Bongiorno in conferenza stampa,avrebbe espresso "molti non ricordo" soprattutto sulla vicenda di un'altra nave, la ong spagnola Open Arms. "Sono stata molto imbarazzata dai suoi non ricordo", ...

