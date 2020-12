Probabili formazioni Udinese-Crotone | dodicesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:30 di martedì 15 dicembre nella cornice della Dacia Arena di Udine. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Tutto pronto per questo turno infrasettimanale, viviamolo insieme.– Pussetto e Deulofeu i favoriti sul fronte d’attacco ma anche Lasagna e Nestorovski scalpitano mentre Okaka è in dubbio per un piccolo risentimento muscolare.– Messias e Simy in attacco nel 3-5-2 di Stroppa. Out Cigarini e Rispoli mentre ...