Ultime Notizie dalla rete : Prima edizione Prima edizione di Harry Potter venduta per 68.000 sterline - Ultima Ora Agenzia ANSA Un altro giro, con Thomas Vinterberg e Mads Mikkelsen, grande vincitore agli EFA 2020

La serata di premiazione dei 33° European Film Awards, edizione 2020, si è svolta questa sera a Berlino, con la vittoria di Un altro giro, film danese che si è portato a casa il premio per miglior fil ...

ROMA, 12 DIC - Una prima edizione di "Harry Potter e la pietra filosofale" è stata venduta all'asta per la magica cifra di 68.000 sterline (74.000 euro). Si tratta di una delle 500 copie cartacee stam ...

