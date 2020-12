Premier, United-City 0-0: termina in parità il derby di Manchester (Di sabato 12 dicembre 2020) Manchester (Inghilterra) - termina senza reti il derby di Manchester tra United e City valido per il dodicesimo turno della Premier League . Un punto a testa per Guardiola e Solskjaer con i Citizens ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 dicembre 2020)(Inghilterra) -senza reti ilditravalido per il dodicesimo turno dellaLeague . Un punto a testa per Guardiola e Solskjaer con i Citizens ...

Cristoincroce1 : United City 0-0, scoppiate fanboy della premier delle mie palle - sportli26181512 : Man United-Man City 0-0: Pareggio per il Manchester United contro il Manchester City. Il match valido per la dodice… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Derby di Manchester senza gol: il City resta dietro allo United #PremierLeague #MUNMCI - ItaSportPress : Premier, United e City si annullano nel derby. Che assist per Tottenham e Liverpool! - - sportli26181512 : Premier, United-City 0-0: termina in parità il derby di Manchester: Nessuna rete tra Citizens e Red Devils, Guardio… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier United Premier, United-City 0-0: termina in parità il derby di Manchester Corriere dello Sport.it Leicester-Brighton, Premier League: formazioni, pronostici

Leicester-Brighton è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 20:15: formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

PREMIER - Si è concluso senza gol il derby di Manchester disputato a Old Trafford

Si è concluso senza vincitori né vinti, ma anche senza gol, il derby di Manchester disputato a Old Trafford fra United e City, valido per la 12/a giornata della Premier League. Poche le emozioni nel ' ...

Leicester-Brighton è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 20:15: formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Si è concluso senza vincitori né vinti, ma anche senza gol, il derby di Manchester disputato a Old Trafford fra United e City, valido per la 12/a giornata della Premier League. Poche le emozioni nel ' ...