Premier, l’Everton di Ancelotti supera il Chelsea: 1-0 firmato Sigurdsson (Di domenica 13 dicembre 2020) A Goodison Park l’Everton supera il Chelsea nella sfida serale di questo sabato di Premier League, valida per il dodicesimo turno della stagione. La squadra di Ancelotti ha avuto la meglio su quella allenata da Lampard grazie a un rigore, trasformato con freddezza dall’islandese Gylfi Sigurdsson. I Blues rimangono al terzo posto a 22 punti in attesa delle gare di domani, mentre l’Everton si porta al settimo posto a quota 20. Foto: twitter ufficiale Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) A Goodison Parkilnella sfida serale di questo sabato diLeague, valida per il dodicesimo turno della stagione. La squadra diha avuto la meglio su quella allenata da Lampard grazie a un rigore, trasformato con freddezza dall’islandese Gylfi. I Blues rimangono al terzo posto a 22 punti in attesa delle gare di domani, mentresi porta al settimo posto a quota 20. Foto: twitter ufficiale Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #PremierLeague, l'Everton di #Ancelotti batte il Chelsea. Wolverhampton k.o. con l'Aston Villa. Vince il Newcastle https://… - ETGazzetta : #PremierLeague, l'Everton di #Ancelotti batte il Chelsea. Wolverhampton k.o. con l'Aston Villa. Vince il Newcastle - antofns : Dopo la vittoria contro il Chelsea l'Everton entrerà in uno stato di forma fisica e mentale che lo porterà alla vit… - CampoFattore : Premier, l'Everton annuncia perdite record: buco di 140 mln di sterline! - HCE__ : RT @DiMarzio: A inizio 2012 segnava in Premier con l’Everton. Oggi ha firmato in Puglia in Serie D -

Ultime Notizie dalla rete : Premier l’Everton Premier League, Everton-Liverpool: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli