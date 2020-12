Premier League, Manchester United-Manchester City 0-0: pareggio e zero reti all'”Old Trafford” (Di sabato 12 dicembre 2020) Termina con un pareggio a reti bianche il derby di Manchester.0 gol e poche emozioni nella sfida di questa sera tra Manchester United e Manchester City, andata in scena all'Old Trafford. Risultato che costringe le due compagini a dividere la posta in palio al termine di un match con pochi sussulti. Mahrez vicino al gol risolutivo durante il primo tempo, ma risultato poco cinico sotto porta. pareggio deludente per entrambe le compagini, rimaste inchiodate rispettivamente all'8° e al 9° posto in classifica a 4 e 5 lunghezze di distanza da Tottenham e Liverpool, attualmente in vetta.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8" Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Termina con unbianche il derby di.0 gol e poche emozioni nella sfida di questa sera tra, andata in scena all'Old Trafford. Risultato che costringe le due compagini a dividere la posta in palio al termine di un match con pochi sussulti. Mahrez vicino al gol risolutivo durante il primo tempo, ma risultato poco cinico sotto porta.deludente per entrambe le compagini, rimaste inchiodate rispettivamente all'8° e al 9° posto in classifica a 4 e 5 lunghezze di distanza da Tottenham e Liverpool, attualmente in vetta.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8"

Termina 0-0 all'Old Trafford con i Citizens che restano a -1 dai Red Devils in classifica. L'Aston Villa vince al 94' contro il Wolverhampton, successo per il Newcastle sul West Bromwich ...

Dice pochissimo la stracittadina tra Red Devils e Citizens. Fa qualcosina in più la squadra di Guardiola, ma alla fine il risultato non fa una piega ...

