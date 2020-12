Premier League 2020/2021: il Newcastle piega 2-1 il West Bromwich, decide Gayle nel finale (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Newcastle centra il suo secondo successo consecutivo, superando 2-1 il West Bromwich Albion nel match valevole per la dodicesima giornata di Premier League 2020/2021. I padroni di casa passano immediatamente in vantaggio dopo pochi secondi grazie ad un gol di Miguel Almiron su assist di Joelinton, ma nella ripresa la formazione ospite reagisce trovando il pareggio al 50? con Darnell Furlong. Il finale di gara è incandescente e sorride ai Magpies, che all’82’ tornano avanti con la rete di Dwight Gayle, bravo a sfruttare un bel cross di Jacob Murphy. Il Newcastle, in virtù di questo successo, agganciano l’Everton di Ancelotti a quota 17 punti, mentre il West Bromwich resta al ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilcentra il suo secondo successo consecutivo, superando 2-1 ilAlbion nel match valevole per la dodicesima giornata di. I padroni di casa passano immediatamente in vantaggio dopo pochi secondi grazie ad un gol di Miguel Almiron su assist di Joelinton, ma nella ripresa la formazione ospite reagisce trovando il pareggio al 50? con Darnell Furlong. Ildi gara è incandescente e sorride ai Magpies, che all’82’ tornano avanti con la rete di Dwight, bravo a sfruttare un bel cross di Jacob Murphy. Il, in virtù di questo successo, agganciano l’Everton di Ancelotti a quota 17 punti, mentre ilresta al ...

Il Newcastle centra il suo secondo successo consecutivo, superando 2-1 il West Bromwich Albion nel match valevole per la dodicesima giornata di Premier League 2020/2021. I padroni di casa passano imme ...

Le formazioni ufficiali di Everton-Chelsea, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021. I londinesi sfidano la squadra dell'ex tecnico Ancelotti. Il Chelsea pot ...

Il Newcastle centra il suo secondo successo consecutivo, superando 2-1 il West Bromwich Albion nel match valevole per la dodicesima giornata di Premier League 2020/2021. I padroni di casa passano imme ...

Le formazioni ufficiali di Everton-Chelsea, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021. I londinesi sfidano la squadra dell'ex tecnico Ancelotti. Il Chelsea pot ...