Premier League 2020 2021 | Chelsea ko in casa dell’Everton | Ancelotti batte Lampard 1-0

Leggi su sportface

(Di sabato 12 dicembre 2020) L’Everton ha sconfitto ilper 1-0 nella dodicesima giornata della, rilanciandosi nei quartieri alti della classifica. Un match davvero sfortunato per i Blues, che ci provano in tutti i modi ma colpiscono tre pali e non riescono riportare la partita su binari a loro favorevoli. Vittoria anche per Carlosul suo ex giocatore e ora collega Frank, che fallisce l’opportunità di tornare in testa alla classifica per una notte. Invece l’Everton sale a quota 20 punti in piena lotta per l’Europa, a due punti dale a quattro lunghezze dalla capolista. Fin dai primi minuti l’Everton mostra una buona personalità, cercando di giocarsela a viso aperto contro una delle pretendenti al titolo. Il ...