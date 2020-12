Premi | Global Remarkable Venue Awards 2020 | la “Paranza della Sanità” e la gestione delle Catacombe di Napoli miglior esperienza italiana

(Di sabato 12 dicembre 2020) La cooperativa “La Paranza del Rione Sanita’” ha vinto ilo per lain loco, per ladi. Il riconoscimento e’ stato assegnato nell’ambito del “” che ha assegnato ilo a La Paranza come. Ilo, giunto alla quarta edizione, e’ promosso dalla celebre piattaforma di prenotazioni online Tiqets che lo assegna ai musei e alle attrazioni che, nel corso dell’anno, hanno saputo offrire ai visitatori lei esperienze di scoperta. L’evento ha visto la partecipazione ...

La cooperativa “La Paranza del Rione Sanita’” ha vinto il premio per la Migliore esperienza in loco, per la gestione delle Catacombe di Napoli. Il riconoscimento e’ stato assegnato nell’ambito del “Gl ...Il Parco Archegologico di Rudiae a Lecce è stato premiato come “Best Hidden Gem Venue”, riconoscimento per le attrazioni più di nicchia ...