Pre Cosenza-Reggiana | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 dicembre 2020) Domani 12 Dicembre 2020 nello Stadio San Vito alle ore 14:00 si disputerà la partitadi serie B. Nel presono state rilasciate delledagli. La partita si preannuncia incandescente e ricca di sorprese per via della voglia di ripartire al meglio dopo i vari passi falsi fatti da entrambe le squadre. Vedremo cosa succederà domani in campo. Pre: cosa ha detto Roberto Occhiuzzi? L’allenatore delRoberto Occhiuzzi ha rilasciato dellealla vigilia della sfida contro la. Occhiuzzi sulle pressioni a cui è sottoposta la squadra ha detto: “Un genitore difende sempre i propri figli, soprattutto quando ...