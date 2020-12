PlayStation 5 conquista la Francia | vendute il triplo delle unità rispetto a Xbox Series X

(Di sabato 12 dicembre 2020) Direttamente dalla, sono arrivati i primi dati ufficiali sui risultati ottenuticonsole next-gen,5 eX, durante la loro prima settimana di vita. Il risultato? Esattamente come in numerosi altri Stati del mondo, anche inla console Sony ha superato la top di gamma di Microsoft, nonostante i problemi di stock che continuano a piagare, in egual misura, entrambe le produzioni. Nello specifico,5 è riuscita, finora, a vendere oltre 107.000, mentreX ne ha piazzate "solo" 37.000. Questo significa che la next-gen Sony ha venduto quasi ilalla concorrenza, un divario che rischia di aumentare con il ...

Eurogamer_it : #PlayStation5 conquista la Francia, vendute il triplo delle unità rispetto a #XboxSeriesX. - zex_guinness73 : Assassin's Creed® Valhalla Leggenda vichinga (Platino) Conquista ogni trofeo #PS4share - PlayStationBit : Dopo un'attesa lunghissima, sono arrivate le recensioni su #Cyberpunk2077 che guadagna vari voti massimi #PS4 #PS5… -

GameIndustry.it

