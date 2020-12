Pjaca | “Sto bene | sono felice Voglio dimostrare le mie qualità CR7? Mi ha parlato tanto”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 dicembre 2020) Domani alle 18.00 al Ferraris, la Juventus sfiderà il Genoa. I grifoni stanno ritrovando il talento di Marko, il giovane croato, di proprietà della Juve che lo ha prestato ai rossoblù, ha realizzato 3 gol in campionato e vuole finalmente mettere da parte gli infortuni. Intervistato da Sky Sport,hain vista della sfida ai bianconeri: “Ho visto la partita della Juve al camp Nou. Hanno fatto una grande partita, facendo vedere di essere forti. Hanno meritato di vincere 3-0. Se giocheranno così ogni partita avranno poche rivali. In Italia sicuramente, ma penso anche in Europa. Se fanno più paura? Erano forti anche prima di questa partita, non lodiventati ora”. Su Cristiano Ronaldo: “E’ uno che parla con i giovani e dà consigli. Da lui si può imparare tanto, è stato bello potermi allenare con lui ...