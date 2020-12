Pizarro: De Rossi tornerà alla Roma (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma - « Il futuro di De Rossi è alla Roma ». David Marcelo Pizarro non ha dubbi: il suo ex compagno, con il quale sta per condividere il corso di allenatore a Coverciano, è destinato a tornare a casa. Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 dicembre 2020)- « Il futuro di De». David Marcelonon ha dubbi: il suo ex compagno, con il quale sta per condividere il corso di allenatore a Coverciano, è destinato a tornare a casa.

