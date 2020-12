Pittoni (Lega) contro Azzolina: “Non basta aprire ogni tanto le finestre” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il senatore della Lega Mario Pittoni attacca il Governo e Lucia Azzolina, per non aver ancora previsto un piano efficace per i trasporti e per garantire l'areazione necessaria nelle aule scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 dicembre 2020) Il senatore dellaMarioattacca il Governo e Lucia, per non aver ancora previsto un piano efficace per i trasporti e per garantire l'areazione necessaria nelle aule scolastiche. L'articolo .

Lega: "“Sono allarmanti i dati che emergono dal rapporto ISTAT sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità A.S. 2019-2020" ...

Covid-19, Miozzo (Cts): "Ipotesi terza ondata? Non collegata alla scuola"

"Io ritengo che non sia corretto sostenere l'ipotesi di una terza ondata collegata alla scuola. La seconda ondata non è stata collegata alla scuola ma probabilmente agli effetti di una estate passata ...

