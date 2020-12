Pisa-Pordenone: probabili formazioni e tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre alle 14.00 al Romeo Anconetani si disputerà Pisa-Pordenone, gara valida per l’11° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le due squadre? Nel recupero contro l’Ascoli il Pisa è tornato alla vittoria, battendo 2 a 1 gli avversario grazie alle reti di Vido e Birindelli. Questo successo ha permesso ai toscani di risalire dalla zona playout. Ora si trovano infatti al 13° posto in classifica a quota 10 punti e sicuramente cercheranno di centrare la seconda vittoria in pochi giorni per recuperare terreno. Il Pordenone nella scorsa giornata ha ospitato l’Empoli e, nonostante alti ritmi e buon gioco da parte di entrambe le squadre, il match si è concluso 0 a 0. I friulani non perdono da sei partite, ovvero da quasi due mesi e vogliono continuare su questa strada. La squadra di Tesser ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre alle 14.00 al Romeo Anconetani si disputerà, gara valida per l’11° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le due squadre? Nel recupero contro l’Ascoli ilè tornato alla vittoria, battendo 2 a 1 gli avversario grazie alle reti di Vido e Birindelli. Questo successo ha permesso ai toscani di risalire dalla zona playout. Ora si trovano infatti al 13° posto in classifica a quota 10 punti e sicuramente cercheranno di centrare la seconda vittoria in pochi giorni per recuperare terreno. Ilnella scorsa giornata ha ospitato l’Empoli e, nonostante alti ritmi e buon gioco da parte di entrambe le squadre, il match si è concluso 0 a 0. I friulani non perdono da sei partite, ovvero da quasi due mesi e vogliono continuare su questa strada. La squadra di Tesser ...

