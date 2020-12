Pioli | “Paolo Rossi ci mancherà tanto Ibra e Kjaer? Punto a recuperarli per mercoledì”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 dicembre 2020) In conferenza stampa, in vista della gara con il Parma, ha parlato il tecnico del Milan, Stefano. Queste le parole dell’allenatore del Milan: “Innanzi tutto ci tengo a ricordare Paolo, è stato un campione di normalità. La nostra generazione è cresciuto con la squadra del mondiale del 1982, lui è sempre stato sereno e sorridente. CiPaolo ma sarà sempre dentro di noi” Sul Parma: “Squadra di buona qualità, ci possono mettere in difficoltà. Dobbiamo affrontarli con lucidità, soprattutto quando abbiamo la palla. Non bisogna forzare la giocata ma attendere il momento giusto. Hanno una batteria di attaccanti fortissimi e veloci e dobbiamo stare attenti a non prestarci ai loro contropiedi”. Chiudere il 2020 da imbattuti in campionato? “Quattro partite sono troppe, se vuoi vincere una corsa con ...