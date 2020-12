Pioli | “Ibrahimovic e Kjaer potrebbero rientrare mercoledì”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 dicembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato la partita col Parma in conferenza stampa. Ci tengo a ricordare Paolo Rossi, è stato un campione di normalità. La nostra generazione è cresciuta con la squadra dei Mondiali 1982, è sempre stato sereno e sorridente. Ci mancherà tanto, ma sarà sempre con noi. Il Parma ha qualità, possono metterci in difficoltà, ma servirà lucidità soprattutto in fase di possesso senza forzare la giocata. Ibrahimovic estanno recuperando bene, stanno puntando la partita di mercoledì. Valutiamo sviluppi giorno per giorno. Senza Zlatan il nostro gioco non cambia molto, anche se Rebic attacca di più lo spazio. Non voglio parlare di scudetto non per prudenza. Siamo forti ma bisogna pensare una partita alla volta. Adesso cerchiamo di passare un bel Natale, noi e i nostri tifosi. La settimana dei sedicesimi di Europa ...