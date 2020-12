Pinguini Tattici Nucleari rinviano ancora il tour (Di sabato 12 dicembre 2020) I : ecco il nuovo calendario, la band aggiunge anche delle nuove date I Pinguini Tattici Nucleari rinviano ancora una volta il loro tour. Per il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, i concerti previsti a inizio 2021 sono spostati a settembre e ottobre. Le date aggiornate La band partirà il 25… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 12 dicembre 2020) I : ecco il nuovo calendario, la band aggiunge anche delle nuove date Iuna volta il loro. Per il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, i concerti previsti a inizio 2021 sono spostati a settembre e ottobre. Le date aggiornate La band partirà il 25… L'articolo Corriere Nazionale.

