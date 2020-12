Pietro Di Lorenzo nuovo presidente della sezione Automotive di Confindustria Benevento (Di sabato 12 dicembre 2020) E’ Pietro Di Lorenzo, classe 1962, Ceo di Powerflex Srl, azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’aerospazio, il navale e il sismico, il nuovo presidente della sezione Automotive, Aerospazio, Aeronautica di Confindustria Benevento. Lo ha eletto ieri all’unanimità l’assemblea convocata per rinnovare i vertici. “Desidero ringraziare il presidente uscente Andrea Esposito, amministratore di LAER Srl, per l’importante azione promossa durante il suo mandato e in particolare gli imprenditori della sezione che hanno riposto fiducia nella mia persona appoggiando la mia candidatura. Il settore Aeronautico e quello dell’Automotive rappresentano ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) E’Di, classe 1962, Ceo di Powerflex Srl, azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’aerospazio, il navale e il sismico, il, Aerospazio, Aeronautica di. Lo ha eletto ieri all’unanimità l’assemblea convocata per rinnovare i vertici. “Desidero ringraziare iluscente Andrea Esposito, amministratore di LAER Srl, per l’importante azione promossa durante il suo mandato e in particolare gli imprenditoriche hanno riposto fiducia nella mia persona appoggiando la mia candidatura. Il settore Aeronautico e quello dell’rappresentano ...

_Lorenzo_Lembo_ : IULM FLOW 8 - Cyberpunk 2077, beyond gameplay - Pierluigi Sacco, Pietro ... - gazzola_pietro : @AlanPanassiti @Filippo22011998 @Ruffino_Lorenzo A questo punto mi viene il dubbio che siamo dei coglioni noi che seguiamo le regole... - SandroBrizzola4 : RT @massimoantonio1: La fontana della Barcaccia è una fontana di Roma situata in piazza di Spagna; autori Pietro Bernini e Gian Lorenzo Be… - pietro_busacca : RT @danieledv79: @Ciani_Lorenzo @vladiluxuria @matteorenzi @GiuseppeConteIT No, infatti. Invece Casalino da quello è arrivato alla Casalegg… - metfirenze : Borgo San Lorenzo: la Sala del Consiglio intitolata a Pietro Caiani -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Lorenzo Economia - Pietro Di Lorenzo è il nuovo presidente della Sezione Aerospazio, Automotive, Aeronautica di Confindustria Benevento Realtà Sannita Pietro Di Lorenzo è il nuovo presidente della Sezione Aerospazio, Automotive, Aeronautica di Confindustria Benevento Economia

E’ Pietro Di Lorenzo, classe 1962, CEO di POWERFLEX Srl, azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’aerospazio, il navale e il sismico, il nuovo presidente della Sezione A ...

Pietro Di Lorenzo nuovo presidente della sezione Automotive di Confindustria Benevento

E’ Pietro Di Lorenzo, classe 1962, Ceo di Powerflex Srl, azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’aerospazio, il navale e il sismico, il nuovo Presidente della Sezione A ...

E’ Pietro Di Lorenzo, classe 1962, CEO di POWERFLEX Srl, azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’aerospazio, il navale e il sismico, il nuovo presidente della Sezione A ...E’ Pietro Di Lorenzo, classe 1962, Ceo di Powerflex Srl, azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’aerospazio, il navale e il sismico, il nuovo Presidente della Sezione A ...