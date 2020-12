Piazza Fontana, Mattarella “suscitò unità di popolo contro terrorismo” (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A Milano, in Piazza Fontana, cinquantuno anni or sono, fu sferrato un attacco feroce al popolo italiano, alla Repubblica, alla convivenza civile del Paese”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’anniversario della strage di Piazza Fontana.“Morirono persone inermi, le loro famiglie vennero gettate nel dolore, molti feriti portarono a lungo i segni di quel vile, sanguinario attentato – ha aggiunto -. Vite spezzate al cinico scopo di seminare paura, spingere la opinione pubblica a inseguire una sicurezza purchessia, sottrarre al popolo, con una spirale di violenza, la sovranità duramente conquistata con la lotta di Liberazione, azzerando il patto di cittadinanza che da essa ha avuto origine”.“Fu tappa di quella ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A Milano, in, cinquantuno anni or sono, fu sferrato un attacco feroce alitaliano, alla Repubblica, alla convivenza civile del Paese”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio, nell’anniversario della strage di.“Morirono persone inermi, le loro famiglie vennero gettate nel dolore, molti feriti portarono a lungo i segni di quel vile, sanguinario attentato – ha aggiunto -. Vite spezzate al cinico scopo di seminare paura, spingere la opinione pubblica a inseguire una sicurezza purchessia, sottrarre al, con una spirale di violenza, la sovranità duramente conquistata con la lotta di Liberazione, azzerando il patto di cittadinanza che da essa ha avuto origine”.“Fu tappa di quella ...

caritas_milano : 17 vittime 88 feriti #12dicembre 1969 Strage di Piazza Fontana Milano si inchina alle vittime innocenti e prega p… - welikeduel : L'Italia di Paolo Rossi, la strage di Piazza Fontana, il ricordo di Marcello Torre, gli ultimi giorni di… - RaiNews : Correva il 12 dicembre 1969, una bomba esplode nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano e uccide… - PierMaran : Viva l'Italia del 12 dicembre! Milano non dimentica la strage di Piazza Fontana, anche se purtroppo non può commemo… - SilvanaDenicolo : RT @RaiCultura: Piazza Fontana. In occasione dell'anniversario del #12dicembre 1969, Rai Cultura dedica a questo drammatico evento uno spec… -