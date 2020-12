Piano Vaccini, in Italia la somministrazione inizierà a metà gennaio: concreta ipotesi di un D-Day europeo (Di sabato 12 dicembre 2020) Potrebbe cominciare già a metà gennaio, in anticipo rispetto alle previsioni fatte finora, la somministrazione del vaccino in Italia. A determinare l'accelerazione la circostanza che Pfizer dovrebbe consegnare 15-20 giorni prima del previsto le dosi e la sempre più concreta ipotesi di un d-day unico a livello europeo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 dicembre 2020) Potrebbe cominciare già a, in anticipo rispetto alle previsioni fatte finora, ladel vaccino in. A determinare l'accelerazione la circostanza che Pfizer dovrebbe consegnare 15-20 giorni prima del previsto le dosi e la sempre piùdi un d-day unico a livello. L'articolo .

Il virologo dell'università degli Studi di Milano, che sottolinea come "ormai questa malattia si è così diffusa che riusciremo a contenerla solo se la vaccinazione avrà successo".

Il 29 dicembre l'Ema darà il via libera al vaccini Pfizer

In Italia dovrebbero essere circa 6 milioni le persone ad avere la priorità a ricevere il vaccino covid. Le prime somministrazioni avverranno da metà gennaio, ma ” è lecito pensare che entro la fine d ...

