Per Fico | se il governo cade | l' unica strada è il voto

AGI - "Non è tempo di ricatti. Se cadesse questo esecutivo, l'unica strada possibile sarebbe il voto. Le condizioni per una nuova maggioranza non ci sono": lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a Repubblica. "Ben venga invece un confronto tra le forze di maggioranza, che devono trovare una linea per andare avanti", ha aggiunto, "se c'è qualcosa che non va, bisogna dirselo e affrontarlo, ma con l'obiettivo di proseguire, in un momento molto difficile per il Paese. Dobbiamo occuparci, come abbiamo fatto finora, dei ristori, di una manovra di bilancio che aiuti le persone messe in difficolta' dalla crisi e dalla pandemia, dei vaccini in arrivo. Dobbiamo capire come lavorare per il bene dell'Italia. Servono grande serietà e grande visione del futuro".

ROMA (ITALPRESS) – "Non è tempo di ricatti. Se cadesse questo esecutivo, l'unica strada possibile sarebbe il voto. Le condizioni per una nuova maggioranza non ci sono". Così, in un'intervista al quotidiano Repubblica, il presidente della Camera Roberto Fico.

